Британия построит новый завод по производству дронов

В Великобритании в 2026 году откроется крупнейший в стране завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Соединенного Королевства. Новый объект расположится в городе Суиндон, его запуск обеспечит создание 1000 высококвалифицированных рабочих мест и укрепит позиции страны на рынке высокотехнологичных разработок.
«В Суиндоне откроется новый завод по производству дронов, который создаст рабочие места для квалифицированных специалистов и укрепит британское производство», — сообщили представители Минобороны Британии на сайте ведомства. Предприятие станет центральным элементом реализации Плана перемен и свидетельством рекордных инвестиций в оборонную промышленность.
Завод будет управляться компанией Tekever и займет площадь 254 тысячи квадратных футов, что позволит организовать полный цикл производства — от прототипирования до сборки и исследований. Впервые крупносерийное производство беспилотной системы AR5 разместят на территории Великобритании, а также расширят работы по платформе AR3. На объекте также будет производиться система StormShroud для Королевских ВВС. Новый завод станет четвертым филиалом Tekever в стране и самым масштабным среди них.
По данным министерства обороны, строительство завода стало возможным после приобретения Tekever аэропорта Западного Уэльса и запуска стратегической программы OVERMATCH, направленной на внедрение инноваций в области искусственного интеллекта и автономных систем. Власти уверены, что проект даст импульс развитию местных технологических центров и цепочек поставок, а также откроет новые возможности для профессионального обучения специалистов.
Суиндон традиционно считается одним из промышленных центров оборонного сектора: здесь во время Второй мировой войны производили самолеты Supermarine Spitfire. Ожидается, что открытие нового завода позволит региону вернуть ведущие позиции в оборонной индустрии и привлечь дополнительные государственные инвестиции, общий объем которых в прошлом году составил 31,7 млрд фунтов стерлингов.
