20:25 12 февраля 2018 9

Водянова призвала женщин к открытому разговору Фото: Wikipedia

Российская супермодель Наталья Водянова разместила пост на своей странице в Instagram о женском здоровье с прокладкой в руках. Она призвала женщин открыто говорить о менструации, назвав это естественной частью жизни любой женщины. Многие подписчики решили, что тема «высосана» из пальца.

Большинство комментаторов не увидели пользы от такого фото: «Стыд и позор!.. А если серьезно, при чем здесь фото прокладки у лица и женское здоровье?.. Это все пустая показуха… Есть же элементарный этикет. Правила поведения в обществе. И, в конце концов, это можно спокойно обсуждать в женском кругу. Сдались мужской половине человечества прокладки и месячные… Обсуждать будто нечего больше».

Однако есть и те, кто восхитился постом: «Вы большая умничка! Я даже и подумать не могла, что простая прокладка за собой может нести столько… Спасибо за все ваши шаги, которые жизненно необходимы в этом мире». Нашлись и те, кто дает Водяновой советы: «Туалетную бумагу сфотай и начни тоже чэллэндж… На лоб ее себе приклей».

Напомним, что Водянова давно занимается благотворительностью. В январе 2018 года она создала свою криптовалюту LoveCoins, сообщает Newinform.com. Приложение Водяновой позволяет делать взносы в благотворительные организации в обмен на LoveCoins.