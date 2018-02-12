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13 февраля 2018
12 февраля 2018
20:25  12 февраля 2018 9

В Сети возмутились снимком Водяновой с прокладкой: «На лоб ее себе приклей». ФОТО

Открытая лицензия на 13.08.2015. Наталья Водянова., водянова наталья
Водянова призвала женщин к открытому разговоруФото: Wikipedia

Российская супермодель Наталья Водянова разместила пост на своей странице в Instagram о женском здоровье с прокладкой в руках. Она призвала женщин открыто говорить о менструации, назвав это естественной частью жизни любой женщины. Многие подписчики решили, что тема «высосана» из пальца.

Большинство комментаторов не увидели пользы от такого фото: «Стыд и позор!.. А если серьезно, при чем здесь фото прокладки у лица и женское здоровье?.. Это все пустая показуха… Есть же элементарный этикет. Правила поведения в обществе. И, в конце концов, это можно спокойно обсуждать в женском кругу. Сдались мужской половине человечества прокладки и месячные… Обсуждать будто нечего больше».

Однако есть и те, кто восхитился постом: «Вы большая умничка! Я даже и подумать не могла, что простая прокладка за собой может нести столько… Спасибо за все ваши шаги, которые жизненно необходимы в этом мире». Нашлись и те, кто дает Водяновой советы: «Туалетную бумагу сфотай и начни тоже чэллэндж… На лоб ее себе приклей».

Напомним, что Водянова давно занимается благотворительностью. В январе 2018 года она создала свою криптовалюту LoveCoins, сообщает Newinform.com. Приложение Водяновой позволяет делать взносы в благотворительные организации в обмен на LoveCoins.

Ольга Кулакова
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