Российский лайнер врезался в столб освещения в аэропорту

11:08 18 февраля 2018 4

Маневры пилотов на взлетно-посадочной полосе закончились ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В южно-сахалинском аэропорту самолет авиакомпании «Аврора» задел столб освящения во время маневров на взлетно-посадочной полосе. Как сообщили представители авиаузла журналистам, происшествие случилось в 3:30 по московскому времени, никто из пассажиров не пострадал.

«Воздушное судно авиакомпании „Аврора“ DHC-8-200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования», — цитирует телеканал RT представителя аэропорта.

На место происшествия прибыли инспектора по безопасности полетов дальневосточного управления Росавиации и представители других оперативных служб, пишет Nation News. Специалистам предстоит разобраться в причинах аварии.