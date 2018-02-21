23:37 21 февраля 2018 0

В банке сказали, что у Ананьевых никогда не было счетов в «Возрождении» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В банке «Возрождение» опровергли информацию о том, что его акционеры Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний — экс-сенатор от Ямала) вывели в конце декабря из кредитной организации 4,5 млрд рублей.

Как рассказали RNS в «Возрождении», у братьев Ананьевых никогда не было счетов в этом банке, и, соответственно, они не имели возможности производить какие-либо операции со снятием наличных.

Ранее в СМИ появилась информация, что после ввода временной администрации в принадлежащий Алексею и Дмитрию Ананьевым Промсвязьбанк они решили обналичить свои счета в «Возрождении». Деньги, по словам источников «Коммерсанта», якобы вывозили на тележках в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 года. Сами бизнесмены назвали эту информацию «полным бредом».