{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 февраля 2018
21 февраля 2018
Главные новости 
23:37  21 февраля 2018 0

Банк «Возрождение» прокомментировал сообщение о вывозе экс-сенатором Ямала и его братом 4,5 млрд рублей на тележках

Клипарт. Деньги и прочее., кризис, доллар, рубли, валюта
В банке сказали, что у Ананьевых никогда не было счетов в «Возрождении»Фото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
все новости сюжета

В банке «Возрождение» опровергли информацию о том, что его акционеры Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний — экс-сенатор от Ямала) вывели в конце декабря из кредитной организации 4,5 млрд рублей.

Как рассказали RNS в «Возрождении», у братьев Ананьевых никогда не было счетов в этом банке, и, соответственно, они не имели возможности производить какие-либо операции со снятием наличных.

Ранее в СМИ появилась информация, что после ввода временной администрации в принадлежащий Алексею и Дмитрию Ананьевым Промсвязьбанк они решили обналичить свои счета в «Возрождении». Деньги, по словам источников «Коммерсанта», якобы вывозили на тележках в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 года. Сами бизнесмены назвали эту информацию «полным бредом».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров