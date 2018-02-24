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24 февраля 2018
14:00  24 февраля 2018 0

Легализация ЧВК, кокаин в посольстве РФ, новая жертва перевала Дятлова. Дайджест новостей от «URA.RU»

Тактико-специальное учение
В России готовятся легализовать ЧВКФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 24 февраля, суббота. И вот главные новости к этому часу:

В России легализуют самый кровавый бизнес — законопроект, регламентирующий действия частных военных компаний уже разработан и скоро будет внесен в Госдуму. Военные эксперты рассказали «URA.RU», почему ЧВК выгодны государству, чем на самом деле занимаются подобные компании и сколько зарабатывают наемники.

Первый бизнесмен из «списка Титова» (группы предпринимателей, которые хотят вернуться на родину, но боятся проблем с законом) прилетел в Россию. И его сразу арестовали в аэропорту. Но в СИЗО он так и не попал.

Москвич будет судиться с элитной больницей, в которой из него сделали «Франкенштейна». «Лучший хирург» клиники оставил парня с ужасающим грубым шрамом, который, кроме шокирующего внешнего вида, еще и гноится. Предупреждаем сразу — фото не для впечатлительных.

В Российском посольстве в Аргентине нашли 400 кг кокаина. Наркотик упаковали в чемоданы, оформленные как дипломатическая почта. Мария Захарова объяснила, откуда в посольстве появились вещества на 50 миллионов евро.

Бузова собирается судиться с «недомужчиной» из ComedyClub — тот публично оскорбил ее и ее поклонников. Но есть вероятность, что у самой певицы будут проблемы с законом — у звезды нашли долги по налогам. Кроме того, эксперты подсчитали, сколько Бузова зарабатывает на Instagram.

Уральский исследователь нашел еще одного, десятого погибшего на перевале Дятлова. Конспиролог изучил старые фото и пришел к выводу, что это мог быть один из нападавших. Расследованию помогла «интересная телефонограмма».

Кирилл Егоров
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