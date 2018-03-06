Стало известно, на чем экономят в кризис российские автомобилисты

За 2017 год большая часть россиян почувствовала существенный рост расходов на содержание автомобиля. Из 17 тысяч опрошенных агентством «Автостат», на повышение цен пожаловались 84%.
Проведенный в январе 2018 года опрос показал, что к вынужденной экономии за год стали прибегать 58% опрошенных автомобилистов, сообщается на сайте агентства. Так, 61% частично решили сократить количество поездок, 52% — частично отказались от услуг автомоек, 16% — перестали покупать полис КАСКО.
Кроме того, 46% опрошенных отказались от обслуживания и ремонта автомобиля в официальных сервисных центрах, 11% решили не ремонтировать машины после ДТП. Наконец, 15% решили экономить путем отказа от покупки зимних шин, 13% — летних, еще 13% отказались от покупки нового аккумулятора.