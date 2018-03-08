05:36 08 марта 2018 0

Логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии ФОТО: Twitter/Campaign US

В преддверии Международного женского дня сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые изменила логотип. Американская корпорация перевернула букву «М», чтобы получилась «W», означающая слово «women» (женщины).

«Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин», — цитирует Life члена руководства McDonald’s Уэнди Льюис.

Логотип перевернули в среду, 7 марта, только в одном заведении в Калифорнии. В четверг буква «W» появится на сайте компании и в мобильных приложениях. Помимо этого, еще в ста ресторанах персонал будет носить униформу и головные уборы с перевернутым логотипом корпорации, пишет «Лента.ру».