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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
06:01  12 марта 2018 0

Процедуру покупки электронных полисов ОСАГО усложнят

Эксперты считают, что страховщикам просто невыгодно продавать более дешевые электронные полисыФото: flickr.com

Представители страхового лобби обратились в Центробанк России с просьбой усложнить процедуру продажи электронных полисов Обязательного страхования автомобильной гражданской ответственности (ОСАГО). По мнению страховщиков, это поможет им оградить себя от мошеннических действий.

Как сообщает «Коммерсант», страховщики предлагают запретить страховать транспортные средства лицам, не являющимся владельцами (сейчас купить полис может любой гражданин), а при оформлении договора, запретить использование сканов документов: все данные придется заполнять вручную.

Время покупки полиса предлагается ограничить 90 минутами, а проверять информацию будут не только в специальной базе Российского союза автостраховщиков (РСА), но и во всех публичных базах. На основании результатов проверки страхователю смогут отказать в электронной продаже и предложат приехать в офис компании для оформления документа в очном порядке. Основанием для отказа страховщики предлагают сделать любую информацию о нарушениях требований законодательства РФ, в том числе — нарушения ПДД или совершение операций по легализации средств.

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Еще одним моментом, который инициаторы поправок предлагают узаконить — установление 72-часового моратория на вступление полиса в силу. Если эта поправка будет введена, то всем без исключения автомобилистам придется заблаговременно решать вопрос о покупке нового полиса: страховщик сможет продавать электронный полис с отложенным временем действия до 3 суток с момента покупки. Данную норму разработчики объясняют тем, что недобросовестные автовладельцы, не имеющие необходимых документов, покупают полис сразу после ДТП.

При этом число мошеннических действий в сфере электронных ОСАГО ниже, чем в среднем по рынку. Кроме того, есть подозрение, что страховщики просто ведут борьбу с дешевыми полисами: с момента введения электронных продаж средняя стоимость ОСАГО упала с 6,1 до 5,8 тыс. рублей. Отказ в электронной продаже снова может привести к коллапсу на рынке — в некоторых регионах до сих пор имеются проблемы с наличием бланков, отмечают эксперты издания.

Евгений Александров
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