{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
13:30  16 марта 2018 0

UTair продает билеты за 499 рублей к выборам президента

_____Использовать только через сохранение на рабочий стол - без логотипа Ура.ру___, utair, полет, ютейр, самолет
Глава компании сообщил, что государство не субсидирует проектФото: архив авиакомпании «ЮТэйр»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Авиаперевозчик UTair выставил на продажу билеты за 499 рублей. Акция, которая будет действовать 17 и 18 марта, по словам президента компании Павла Пермякова, проходит в рамках ребрендинга и не субсидируется государством.

Продажи стартуют в 14:00 мск, сообщил Пермяков в беседе с «Ведомостями». Билет по тарифу «Лайт» можно купить за 499 рублей в одну сторону и полететь на выборы в родной город. Будет ли система при оформлении документов требовать прописку, не уточняется.

Глава компании не стал скрывать, что акция имеет политический подтекст, но подчеркнул, что она проводится в рамках ребрендинга и соответствует миссии «сближать людей большой страны с тем, что для них важно». Другие авиакомпании не сообщали о подобных акциях.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров