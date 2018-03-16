UTair продает билеты за 499 рублей к выборам президента

Авиаперевозчик UTair выставил на продажу билеты за 499 рублей. Акция, которая будет действовать 17 и 18 марта, по словам президента компании Павла Пермякова, проходит в рамках ребрендинга и не субсидируется государством.
Продажи стартуют в 14:00 мск, сообщил Пермяков в беседе с «Ведомостями». Билет по тарифу «Лайт» можно купить за 499 рублей в одну сторону и полететь на выборы в родной город. Будет ли система при оформлении документов требовать прописку, не уточняется.
Глава компании не стал скрывать, что акция имеет политический подтекст, но подчеркнул, что она проводится в рамках ребрендинга и соответствует миссии «сближать людей большой страны с тем, что для них важно». Другие авиакомпании не сообщали о подобных акциях.