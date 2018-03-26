В Британии начались аресты «сомнительного» российского имущества

19:09 26 марта 2018 0

Отношения России и Британии испортились после отравления Скрипаля Фото: Wikimedia Commons

Власти Великобритании уже выписали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения. Об этом во время визита в Эстонию сообщил журналистам министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон.

«Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон. Наша цель — обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги», — цитирует заявление Гэвина Уильямсона РИА «Новости».

Как добавил министр, правительство Великобритании тронуто той поддержкой, которое оказывают стране союзники, в том числе Эстония, после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.

В начале марта в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в этом Россию, после чего более 10 стран в общей сложности заявили о высылке свыше сотни российских дипломатов в знак протеста. В свою очередь, в МИД РФ требуют представить доказательства причастности российских спецслужб к данному инциденту и заявляют, что Лондон отказывается сотрудничать в проведении расследования.