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29 марта 2018
28 марта 2018
23:26  28 марта 2018 1

Кемеровский врач извинился за ложь о сотнях погибших. «Подставил людей!». ВИДЕО

Медик прочитал информацию в интернете и пошел на митингФото: «Здоровье Кузбасса», «Вконтакте»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Врач кемеровской скорой помощи Альберт Табермаков извинился за ложь, которую произнес на митинге 27 марта. Он признался, что информацию о 300 погибших увидел в интернете после дежурства и сразу пошел на акцию протеста.

«Коллеги Табермакова, работавшие в ту ночь на пожаре, потребовали от него сказать правду!» — сказано в предисловии к видеозаписи, которая была опубликована в группе «Здоровье Кузбасса» во «ВКонтакте». «В соцсетях колупался после дежурства, а потом услышал уже, что митинг — и пошел на митинг. Конкретно я там [на месте трагедии] лично-то не был. Получается подставил [людей]», — сказал он на камеру. — В память о погибших я извиняюсь».

«Интернетом пользоваться научился, а информационный фильтр в мозг вставить забыл»; «Что-то скромно так извиняется, а на митинге орал громко под одобрительное улюлюканье», — пишут в комментариях в соцсети.

25 марта трагедия в ТРК «Зимняя вишня» унесла жизни 64 человек, среди них 41 ребенок. 28 марта был объявлен днем траура. По всей стране проходили акции в память о жертвах. Память погибших почтили заложники школы в Беслане. В Челябинске около тысячи человек прошли траурным маршем по пешеходной зоне областного центра. В Югре несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы почтить память погибших в Кемерове детей. В Кургане разделить боль жителей Кузбасса пришли в городской парк больше 10 тысяч человек — эта акция стала самой массовой в Зауралье за последние годы.

Семен Гринберг
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