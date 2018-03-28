23:26 28 марта 2018 1

Медик прочитал информацию в интернете и пошел на митинг Фото: «Здоровье Кузбасса», «Вконтакте»

Врач кемеровской скорой помощи Альберт Табермаков извинился за ложь, которую произнес на митинге 27 марта. Он признался, что информацию о 300 погибших увидел в интернете после дежурства и сразу пошел на акцию протеста.

«Коллеги Табермакова, работавшие в ту ночь на пожаре, потребовали от него сказать правду!» — сказано в предисловии к видеозаписи, которая была опубликована в группе «Здоровье Кузбасса» во «ВКонтакте». «В соцсетях колупался после дежурства, а потом услышал уже, что митинг — и пошел на митинг. Конкретно я там [на месте трагедии] лично-то не был. Получается подставил [людей]», — сказал он на камеру. — В память о погибших я извиняюсь».

«Интернетом пользоваться научился, а информационный фильтр в мозг вставить забыл»; «Что-то скромно так извиняется, а на митинге орал громко под одобрительное улюлюканье», — пишут в комментариях в соцсети.

25 марта трагедия в ТРК «Зимняя вишня» унесла жизни 64 человек, среди них 41 ребенок. 28 марта был объявлен днем траура. По всей стране проходили акции в память о жертвах. Память погибших почтили заложники школы в Беслане. В Челябинске около тысячи человек прошли траурным маршем по пешеходной зоне областного центра. В Югре несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы почтить память погибших в Кемерове детей. В Кургане разделить боль жителей Кузбасса пришли в городской парк больше 10 тысяч человек — эта акция стала самой массовой в Зауралье за последние годы.