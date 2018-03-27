04:35 27 марта 2018 0

Почтить память погибших собрались около ста человек Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Беслане почтили память жертв пожара, произошедшем в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Траурная акция под названием «Свеча памяти» прошла в здании бесланской школы, которая была захвачена террористами в 2004 году.

Пресс-служба правительства Северной Осетии сообщила, что почтить память погибших собралось около ста человек, среди которых были активисты комитета «Матери Беслана», чиновники и бывшие заложники школы. Они выложили на полу свечками «Кемерово Скорбим» и провели минуту молчания, пишет телеканал 360.

Напомним, 25 марта произошел пожар на четвертом этаже в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. По последней информации, погибли 64 человека, еще 53 пострадали во время инцидента.