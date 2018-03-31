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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
09:53  31 марта 2018 0

Трамп лишил Сирию 200 миллионов долларов

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Дональд Трамп не видит необходимости помогать арабамФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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США отказались выделять средства на восстановление инфраструктуры освобожденных от террористов районов Сирии. Ранее эти расходы одобрил бывший глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

В общей сложности, на счетах заморожено 200 млн долларов. Решение об этом принял лично президент Дональд Трамп, сообщают Nation news. По данным The Wall Street Journa, президент узнал об этих расходах из СМИ.

Ранее американский лидер выступил с неожиданным заявлением, что войска США вообще могут быть выведены из Сирии. Однако эксперты считают, что это намерение Трампа, подобно многим прежним, может остаться лишь декларацией. «Вмешаться может конгресс, который, как известно, ведёт совершенно другую внешнеполитическую линию в отношении Ближнего Востока вообще и Сирии в частности», — цитирует представителя Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина RT.

Игорь Чукреев
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