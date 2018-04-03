НАТО отказалось выдать российским дипломатам визы в Брюссель

Североатлантический альянс (НАТО) не будет выдавать визы трем российским дипломатам, которые должны были заменить своих высланных семерых коллег в постпредстве НАТО в Брюсселе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
По мнению заместителя главы российского дипведомства, Североатлантический альянс делает хуже самому себе. «НАТО рубит сук, на котором сидит… в условиях, когда наносится удар по представительству, задачей которого является правильное информирование, в чем якобы НАТО заинтересовано», — цитирует РИА «Новости» Грушко. По его словам, НАТО наказывают больше себя, чем российскую сторону.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о высылке российских дипломатов из более чем 25 стран Североатлантического альянса. Все эти государства поддержали Великобританию, которая обвиняет Кремль в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.