Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов в России

23:00 10 апреля 2018 1

Столица Урала вошла в десятку популярных городов РФ наряду с Москвой Петербургом и Казанью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники онлайн-площадки для путешествий и аренды жилья Airbnb составили рейтинг наиболее популярных российских городов. Столица Урала вошла в первую десятку списка наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.

Первое место у туристов по популярности занимает Санкт-Петербург — с начала года здесь побывали 61 838 путешественников, воспользовавшихся сервисом. На втором месте — Москва — 39 740 человек путешествовали по столице. На третьем месте расположилась Казань — 6 930 гостей здесь провели свой отпуск и командировки, забронировав жилье через Airbnb.

Согласно онлайн-сервису в список также вошли Сочи, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Новосибирск и Краснодар. Ранее «URA.RU» сообщало, что по итогам 2017 года Екатеринбург занял шестое место в десятке самых посещаемых туристами российских городов.