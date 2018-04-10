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10 апреля 2018
23:00  10 апреля 2018 1

Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов в России

Вид на ночной зимний Екатеринбург-Сити через Городской пруд. Екатеринбург, сугроб, снег, екатеринбург, екатеринбург-сити, зима, ночной город, ночь, городской пейзаж, норама, панорама
Столица Урала вошла в десятку популярных городов РФ наряду с Москвой Петербургом и КазаньюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники онлайн-площадки для путешествий и аренды жилья Airbnb составили рейтинг наиболее популярных российских городов. Столица Урала вошла в первую десятку списка наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.

Первое место у туристов по популярности занимает Санкт-Петербург — с начала года здесь побывали 61 838 путешественников, воспользовавшихся сервисом. На втором месте — Москва — 39 740 человек путешествовали по столице. На третьем месте расположилась Казань — 6 930 гостей здесь провели свой отпуск и командировки, забронировав жилье через Airbnb.

Согласно онлайн-сервису в список также вошли Сочи, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Новосибирск и Краснодар. Ранее «URA.RU» сообщало, что по итогам 2017 года Екатеринбург занял шестое место в десятке самых посещаемых туристами российских городов.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
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