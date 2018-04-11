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11 апреля 2018
15:00  11 апреля 2018 0

На «Ревизорро» напали в Сочи: «Отобрали флешки и удалили весь материал». ВИДЕО

Ведущая шоу тоже попала под раздачуФото: Анастасия Самбурская, Instagram

Съемочная группа программы «Ревизорро», в том числе и ведущая шоу Анастасия Самбурская, столкнулись с агрессивными рестораторами. В отеле «Бридж резорт» в Сочи на них напали, разбили камеры, отобрали флеш-карты с отснятым материалом и все удалили.

Видео инцидента появилось в instagram-аккаунте Super. Пользователи соцсети разделились на два лагеря. «Ревизорро» тоже обнаглела. Ищут нарушения, сами нарушая!», «После ухода Летучей это все шоу», «Нахальное вторжение в отель… Кто они такие, чтобы перед ними отчитываться? Есть надлежащие органы, а остальное — клоунада», — раскритиковали работу ведущей и ее команды одни пользователи. «Почему просто не нанять людей размером два метра на два метра, и в случае чего они будут разбираться. Что эти щупленькие операторы сделают», «Какие хозяева — такой и персонал. Какой персонал — такой и отель», «Охрана если так ведет себя, значит есть, что скрывать», «Звери», — вступились за съемочную группу другие.

Ранее прошлая ведущая «Ревизорро» Елена Летучая рассказала, почему ушла из программы. По информации «URA.RU», ей постоянно поступали угрозы. Кроме того, кто-то из команды сливал информацию о том, в какие заведения нагрянет съемочная группа. Однажды на съемочную группу, которой тогда руководила Летучая, напали в Салехарде в кафе «Виктория». МВД России тогда признало действия журналистов программы «Ревизорро» неправомерными.

Ксения Томашова
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