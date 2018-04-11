21:57 11 апреля 2018 0

Средняя зарплата в Екатеринбурге составила 35,4 тысяч рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург занял третье место в общероссийском рейтинге городов по уровню средней заработной платы. К такому выводу пришли эксперты компании «Авито».

Среднемесячная зарплата в Екатеринбурге в первом квартале 2018 года составила 35,4 тысячи рублей в месяц, увеличившись на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В итоге уральская столица оказалась на третьем месте по стране, уступив Москве (50,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербургу (43,5 тысячи рублей). В рейтинг попали и другие уральские города. Тюмень разместилась на шестой строчке (33,5 тысячи рублей), а Челябинск (31 тысяча) и Пермь (29,7 тысяч) — на 14-м и 15-м местах соответственно.

Наиболее востребованными на рынке труда Екатеринбурга стали работники торговой, производственной и строительной сфер, а также представители логистического и автомобильного бизнеса. Соискатели в большей степени интересовались сферами продаж, строительства и логистики. При этом самыми высокооплачиваемыми в Екатеринбурге оказались специалисты в сфере перевозок, их среднемесячная зарплата составила 44,1 тысячи рублей в месяц. Самые низкие оклады в категории «Без опыта, студенты» — 32,1 тысячи рублей.

«Ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные заработные платы постепенно приближаются к столичному уровню. В этом году тем, кто ищет работу, стоит обратить внимание на реальный сектор экономики, где растет потребность в профильных специалистах», — отметил руководитель «Avito Работа» Владимир Корицкий. Он также добавил, что рост зарплат и количества вакансий продолжится в категориях «производство», «продажи» и «строительство».