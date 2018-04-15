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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:13  15 апреля 2018 0

Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за Крыма

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , поле, флаг украины, украинский патриот
Сирийского лидера наказали за то, что он отправил детей на отдых в АртекФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Сирии Башар Асад включен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Так его наказали за то, что он отправил детей на отдых в лагерь «Артек», пишет ТАСС.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым», — говорится на сайте «Миротворца». Об отдыхе своих детей в «Артеке» Асад рассказал во время встречи с российскими парламентариями.

Известно, что сайт «Миротворец» был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В базу «Миротворца» уже попали юморист Семен Слепаков, актер Леонид Ярмольник, телеведущая Ксения Собчак и многие другие россияне. Официального статуса сайт не имеет.

Валерий Дорофеев
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