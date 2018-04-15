Асад рассказал об отдыхе своих детей в «Артеке»

После отдыха в «Артеке» дети Асада стали лучше понимать Россию (архивное фото)
Дети президента Сирии Башара Асада отдохнули в международном детском лагере «Артек» в Крыму. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с российскими парламентариями.
По словам Асада, его дети после отдыха в «Артеке» стали лучше понимать Россию. Также они рассказали отцу о том, что скоро будет завершено строительство Крымского моста, передает телеканал 360.
Отметим, что в составе российской делегации в Сирию 11 апреля прибыла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В ходе командировки глава региона подписала договор об экономическом партнерстве Югры с сирийской провинцией Хомс, а также вручила подарки местным школьникам.