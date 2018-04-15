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15 апреля 2018
17:09  15 апреля 2018 0

Асад рассказал об отдыхе своих детей в «Артеке»

После отдыха в «Артеке» дети Асада стали лучше понимать Россию (архивное фото)Фото: wikipedia
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Дети президента Сирии Башара Асада отдохнули в международном детском лагере «Артек» в Крыму. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с российскими парламентариями.

По словам Асада, его дети после отдыха в «Артеке» стали лучше понимать Россию. Также они рассказали отцу о том, что скоро будет завершено строительство Крымского моста, передает телеканал 360.

Отметим, что в составе российской делегации в Сирию 11 апреля прибыла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В ходе командировки глава региона подписала договор об экономическом партнерстве Югры с сирийской провинцией Хомс, а также вручила подарки местным школьникам.

Валерия Романова
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