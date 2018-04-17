15:04 17 апреля 2018 0

Рианна не произвела ожидаемого впечатления на фанатов Фото: Рианна, Instagram

Американская певица Рианна продемонстрировала своим подписчикам очередной откровенный наряд, через который просвечивает грудь звезды. Поклонники восприняли новый образ без особого восторга.

Необычный костюм коричневого цвета Рианна выбрала для участия в фестивале Coachella. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок в высоких замшевых сапогах и наряде, скорее напоминающем своеобразную оберточную ткань. «Похоже, это упаковочная бумага из IKEA… Это похоже на мешок для картошки… Мне нравится это фото — оно заставляет меня смеяться», — не удержались от ироничных комментариев фанаты певицы.

Ранее стало известно о помолвке Рианны с арабским миллиардером. Она продемонстрировала поклонникам подаренное ей кольцо с бриллиантом.