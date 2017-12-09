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09 декабря 2017
08 декабря 2017
08:05  09 декабря 2017 0

Певица Рианна обручилась с арабским миллиардером и показала кольцо с бриллиантом. ФОТО

Певица перестала скрывать от журналистов свои отношения с новым избранникомФОТО: truestaris.com

Американская певица Рианна спровоцировали шумиху вокруг помолвки с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. На своей странице в Instagram поп-дива продемонстрировала кольцо с бриллиантом, надетое на безымянный палец.

Впервые поклонники певицы заметили кольцо во время ее визита на родной Барбадос. Позже Рианна прогуливалась в новом украшении во время поездки в Нью-Йорк. После того, как певица опубликовало фото с кольцом в своем Instagram-аккаунте, ее фанаты окончательно избавились от сомнений — Рианна выходит замуж.

Впервые об отношениях Рианы и Джамиля стало известно летом, когда пара вместе отдыхала в Испании. Позже выяснилось, что певица часто летает в Лондон — ее избранник, несмотря на гражданство Саудовский Аравии, большую часть времени проживает в Великобритании, напоминает портал Teleprogramma.pro.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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