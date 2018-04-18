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18 апреля 2018
17 апреля 2018
08:31  18 апреля 2018 0

Выступающий за Россию американец потребовал извинений за организацию Олимпиады. «Это унижало мое достоинство»

Спортсмен поделился негативными впечатлениями от Олимпиады-2018Фото: Вик Уайлд, Instagram
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Сноубордист американского происхождения, много лет выступающий в составе российской сборной, Вик Уайлд потребовал извинений от главы МОК Томаса Баха. Условия на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он назвал унижающими человеческое достоинство.

«На Олимпиаде в Пхенчхане чувствовал себя абсолютно разобранным. Мне все надоело: мой вид спорта, люди, которые меня окружали, слышать слово допинг, носить на своей форме логотип „Олимпийский атлет из России“», — поделился Уайлд в эфире телеканала «Матч ТВ». Он считает, что глава МОК должен извиниться перед российскими спортсменами. «Это просто унижало мое человеческое достоинство… Хотел бы, чтобы Томас Бах передо мной извинился. Не хочу говорить за всех, но думаю, что он много перед кем должен извиниться», — сказал сноубордист.

Ранее Вик Уайлд уже рассказывал о том, какие негативные эмоции у него вызвал произошедший допинговый скандал и ограничения, наложенные МОК на российских атлетов. По его словам, он испытал стыд и унижение.

Дарья Корчак
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