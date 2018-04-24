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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:35  24 апреля 2018 0

Пентагон уличили во лжи о российской ПВО

Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Военное ведомство США пытается обмануть ТурциюФото: wikimedia.org/David B. Gleason
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Минобороны США расстроено планами Турции закупить российские комплексы противовоздушной обороны С-400. Союзника по НАТО пытаются отговорить, распространяя ложные сведения о результатах ракетного обстрела по Сирии. К такому выводу пришли американские журналисты.

Пентагон лукавит, заявляя, что российские системы ПВО не сбили ни одной ракеты, выпущенной по Сирии в ночь на 14 апреля. Делается это для того, чтобы убедить весь мир и, в первую очередь, Турцию в неэффективности этих комплексов. Такие публикации появились в американских СМИ, сообщает агентство Nation News.

В то же время журналисты отмечают, что слова Пентагона о «неэффективности» идут вразрез с собственными заявлениями минобороны США при обсуждении обоснованности военных бюджетов. В частности, именно для преодоления российских систем ПВО тратятся миллиарды долларов на создание различных технологий, в том числе самолетов-стелс, передает «Федеральное агентство новостей».

В середине апреля страны западной коалиции нанесли массированный удар по объектам Сирийской Арабской Республики. Были выпущены 103 ракеты. По утверждению Минобороны РФ, более 70 из них было сбито российскими средствами ПВО, стоящими на вооружении армии Дамаска. Американцы заявили, что все ракеты благополучно достигли своих целей.

Игорь Чукреев
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