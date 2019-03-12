Российские инженеры через несколько лет станут богаче экономистов

Рынок труда испытывает нехватку инженеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дефицит представителей технических профессий в России в ближайшие годы приведет к тому, что инженеры по зарплатам обгонят экономистов и менеджеров. Об этом «URA.RU» заявила заведующая кафедрой экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова Риорита Колосова, комментируя исследование Минтруда, согласно которому в России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации.

Эксперт отмечает, что сейчас наблюдается тренд на приток специалистов в реальный сектор экономики: «Мы видим спрос на рабочие и технические профессии, это не может не радовать. Необходимо и дальше популяризировать эти специальности, которые стимулируют развитие отечественной экономики». По ее словам, предпосылки к росту зарплат выпускников технических колледжей и вузов уже есть. «По некоторым позициям в инженерной среде доход выше, чем у бухгалтеров и экономистов. В дальнейшем эта тенденция будет продолжаться», — сказала Колосова.

«Среди обычных, но при этом квалифицированных рабочих, наблюдается абсолютный дефицит, — добавляет эксперт. — Причем не таких, которые не „подними, толкай и брось“, и именно профессионалов, имеющих определенные навыки. На таких рабочих всегда есть спрос»

Колосова также отметила, что образовавшийся дисбаланс на рынке труда в сторону управленцев и представителей финансового сектора является следствием появления большого числа некоммерческих вузов. «Несколько лет назад, когда началось развитие системы частных вузов, то 90% из них были экономическими, так как их было легко создать, пригласив всего несколько профессоров. К тому же, наблюдался спрос на эту специальность среди абитуриентов и их родителей, которые подталкивали детей к такому выбору. Со временем псевдовузы стали закрывать, но на рынке труда осталось чересчур много выпускников-экономистов», — заявила Колосова.