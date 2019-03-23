В Сирии начались испытания новейшей российской ракеты «изделие 305»

Новейшая российская управляемая ракета «изделие 305», созданная для вертолета Ми-28НМ, проходит испытания в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
«Управляемая ракета „изделие 305“ с комбинированной системой наведения проходит испытания в Сирии», — заявил источник в оборонно-промышленном комплексе. Сообщается, что пуск ракеты осуществляется со штатного носителя.
«Изделие 305» предназначено для уничтожения бронированной техники и железобетонных укреплений. Максимальная дальность ракеты, созданной для российского вертолета Ми-28НМ, составляет 25 километров.