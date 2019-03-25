Зеленский объяснил, почему готов встать на колени перед Путиным

Кандидат готов на все, чтобы положить конец войне Фото: YouTube, канал «Зе! Президент», стоп-кадр видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагал встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. По словам самого Зеленского, данное заявление было сделано им еще пять лет назад, но и сейчас он «готов на все».

«Я сказал: я готов встать даже на колени, только не ставьте на колени Украину», — цитирует «Царьград» объяснения Зеленского по поводу некогда сказанных им слов. Шоумен призвал ведущую канала «1+1» не вырывать его слова из контекста и добавил, что он и сейчас готов на все, чтобы положить конец войне.

Претендент на пост главы государства в очередной раз высказал мнение, что Крым может снова стать частью Украины. Правда, для этого нужно, чтобы в России сменилась власть, передает телеканал 360.

На президентских выборах, которые состоятся на Украине уже в воскресенье, 31 марта, зарегистрировано 39 кандидатов, однако лидерами общественного мнения являются трое — шоумен и актер Владимир Зеленский, представитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и нынешний глава государства Петр Порошенко. По результатам последних опросов, рейтинг Зеленского превысил 30%, в то время как за Порошенко готовы проголосовать около 17%, а за Тимошенко — порядка 12,5%