Бывший возлюбленный Пугачевой тайно женился на молодой яхтсменке

Известный российский музыкант, автор и исполнитель Владимир Кузьмин, официально зарегистрировал свои отношения. Брат 63-летнего народного артиста рассказал журналистам, что новая супруга Кузьмина, которому ранее приписывали бурный роман с Аллой Пугачевой, моложе мужа на 36 лет и занимается парусным спортом.
Избранницей музыканта стала 27-летняя Светлана Карпухина, сообщает сайт argumenti.ru. Молодожены не скрывали свадьбы, но и не афишировали ее.
«Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто», — поделился родственник звезды с изданием Starhit. Точная дата бракосочетания не называется, известно лишь, что это произошло «пару месяцев назад».
Музыкант и яхтсменка познакомились на одном из мероприятий. Карпухина подошла к Кузьмину после выступления, чтобы попросить автограф. Артист разговорился с поклонницей, после чего их отношения начали развиваться по нарастающей.
Для Кузьмина это уже третий официальный брак. С первой своей женой, поэтессой Татьяной Артемьевой, музыкант расстался еще в 1985 году. Поводом к разводу, по неофициальной информации, стал бурный роман Кузьмина с примадонной советской эстрады Аллой Пугачевой. Последний развод Кузьмин пережил в 2018 году, расставшись с 35-летней Екатериной Трофимовой. Брак, заключенный в 2001 году, продлился 17 лет.