Бывший возлюбленный Пугачевой тайно женился на молодой яхтсменке

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 13:55
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Для 63-летнего музыканта это уже четвертый официальный бракФото: Владимир Кузьмин, официальная страница в Instagtaram

Известный российский музыкант, автор и исполнитель Владимир Кузьмин, официально зарегистрировал свои отношения. Брат 63-летнего народного артиста рассказал журналистам, что новая супруга Кузьмина, которому ранее приписывали бурный роман с Аллой Пугачевой, моложе мужа на 36 лет и занимается парусным спортом.

Избранницей музыканта стала 27-летняя Светлана Карпухина, сообщает сайт argumenti.ru. Молодожены не скрывали свадьбы, но и не афишировали ее.

«Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто», — поделился родственник звезды с изданием Starhit. Точная дата бракосочетания не называется, известно лишь, что это произошло «пару месяцев назад».

Музыкант и яхтсменка познакомились на одном из мероприятий. Карпухина подошла к Кузьмину после выступления, чтобы попросить автограф. Артист разговорился с поклонницей, после чего их отношения начали развиваться по нарастающей.

Для Кузьмина это уже третий официальный брак. С первой своей женой, поэтессой Татьяной Артемьевой, музыкант расстался еще в 1985 году. Поводом к разводу, по неофициальной информации, стал бурный роман Кузьмина с примадонной советской эстрады Аллой Пугачевой. Последний развод Кузьмин пережил в 2018 году, расставшись с 35-летней Екатериной Трофимовой. Брак, заключенный в 2001 году, продлился 17 лет.

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