Российские мегаполисы догонят в развитии Москву только через 100 лет

Екатеринбург включен в группу продвинутых городов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Средний российский мегаполис сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет. Это следует из исследования Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие».

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010—2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — говорится в тексте. Отмечается, что сократить срок может только ускорение роста экономики мегаполисов. За какое время и насколько нужно ускориться — зависит от стартовых позиций города.

В России на данный момент 16 городов с населением более миллиона человек. Авторы исследования делят российские мегаполисы на две группы: продвинутые и отстающие. В первой группе находятся города, чей средний темп прироста ВГП в 2010—2017 годах составил 1,4%. Среди таких мегаполисов: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. Если эти города ускорят собственную экономики до 5,9%, то смогут догнать Москву через 10 лет. Отстающими городами названы Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Средний темп их прироста ВГП с 2010 по 2017 год составил 0,2%. Если данные мегаполисы ускорят темп прироста ВГП до 5,4%, городам этой группы понадобится 20 лет, чтобы догнать уровень экономики столицы.