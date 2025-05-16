Fox News: у США не вышло истощить Россию, поэтому Трамп избрал иную стратегию

Прежняя западная стратегия на истощение России оказалась неэффективной, поэтому президент Дональд Трамп стремится инициировать мирные переговоры по Украине. Об этом заявила заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус, комментируя ход российско-украинских переговоров в Стамбуле.
«Он [Трамп] пытается свести [за столом переговоров] две стороны в конфликте. Послушайте, никто не окажется в выигрыше, если конфликт будет продолжаться. Предыдущая администрация США пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами. Никто в истории так не выигрывал. Это не является стратегией, работающей в случае с россиянами», — приводит слова Ортэгус издание Fox News.
По словам Ортэгус, новая администрация США считает приоритетом скорейшее прекращение конфликта между Россией и Украиной через дипломатические усилия. Она отметила, что Дональд Трамп активно взаимодействует с обеими сторонами и заинтересован в поиске компромиссных решений, которые позволят достичь прочного мира в регионе.
Переговоры в Стамбуле уже проводились весной 2022 года, однако тогда соглашение не было достигнуто из-за отказа Украины и давления Запада. Сейчас Россия вновь настаивает на тех же условиях — нейтральном статусе и демилитаризации Украины, но позиции Киева значительно ослабли из-за военных и экономических потерь. Возвращение к дипломатии стало возможным на фоне ухудшения ситуации для Украины и смены подхода США к урегулированию конфликта.
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