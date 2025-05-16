Посольство России: Лондон пытается сорвать переговоры по Украине

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Британия пытается сорвать переговорный процесс
Британия пытается сорвать переговорный процесс Фото:

Угрозы введения новых ограничений против России, исходящие от Великобритании на фоне переговоров в Стамбуле, направлены на подрыв урегулирования ситуации на Украине. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне.

«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае „ослушания“. Предыдущий санкционный выпад… Подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», — отмечается в сообщении диппредставительства, слова которого приводит РИА Новости. Также в заявлении подчеркивается, что слова руководства Великобритании об «уклонении» российского руководства от поездки в Стамбул «смотрятся лживо».

В российском посольстве напомнили, что 16 мая министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию «по всем направлениям», включая продолжение военной поддержки Украины. Кроме того, на Даунинг-стрит ранее заявили о планах сделать российскую энергетическую отрасль главной целью новых масштабных санкций в ближайшие недели в случае, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине.

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Угрозы введения новых ограничений против России, исходящие от Великобритании на фоне переговоров в Стамбуле, направлены на подрыв урегулирования ситуации на Украине. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне. «Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае „ослушания“. Предыдущий санкционный выпад… Подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», — отмечается в сообщении диппредставительства, слова которого приводит РИА Новости. Также в заявлении подчеркивается, что слова руководства Великобритании об «уклонении» российского руководства от поездки в Стамбул «смотрятся лживо». В российском посольстве напомнили, что 16 мая министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию «по всем направлениям», включая продолжение военной поддержки Украины. Кроме того, на Даунинг-стрит ранее заявили о планах сделать российскую энергетическую отрасль главной целью новых масштабных санкций в ближайшие недели в случае, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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