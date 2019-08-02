В Минобороны озвучили новые зарплаты контрактников

Изменения, вступающие в силу с 1 сентября, коснутся также рядовых и сержантов-контрактников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С осени контрактники из рядового и сержантского состава начнут получать 30-50 тысяч рублей вместо 20-40 тысяч. Соответствующие изменения произойдут после вступления в силу указа главы Минобороны Сергея Шойгу об установлении надбавки к зарплатам военнослужащих.

Для военных, имеющих водительские категории «С», «D» и «С, Е», надбавка к зарплате составит 30% оклада по воинской должности. Таким образом, довольствие военных водителей увеличится на 3432 рубля, а старших водителей — на 3744 рубля, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Минобороны.

Денежное довольствие рядовых и сержантов-контрактников приблизится к окладам офицеров и прапорщиков и составит 30-50 тысяч рублей и более. Также вырастет средняя величина компенсации за аренду квартир — с 3,9 тысячи рублей до 12,8 тысячи в зависимости от региона.

Как писало «URA.RU», накануне Шойгу подписал указ об установлении ежемесячной 50-процентной надбавки солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту. Изменения, вступающие в силу с 1 сентября, коснутся военнослужащих, занимающих должности с первого по четвертый тарифные разряды.