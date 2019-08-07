СМИ: экономический кризис сократил серые доходы россиян

Объем серых зарплат в 2018 году составил 13 трлн рублей. Это наименьший показатель за последние пять лет, но эксперты видят в этом, скорее, проблему, нежели победу над теневым рынком труда.
В процентном эквиваленте доля «серых» доходов россиян составила 12,6% ВВП страны, который в прошлом году был равен 103,8 трлн рублей. Это, как пишет газета «Известия», минимум за последние пять лет. В 2014—2015 годах скачок активности на нелегальном трудовом рынке специалисты объясняли кризисом. Тогда около 40% работающих россиян были вынуждены искать вторую работу или халтуру. Как правило это были услуги частного характера — репетиторство, парикмахерство и т. д.
Сокращение объема теневых доходов в 2018 году директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида объяснил падением доходов населения. «У россиян снизился спрос на такие услуги. Иными словами, у граждан стало меньше денег на маникюр, уроки английского или игры на гитаре», — приводит издание слова специалиста. Сейчас, по его словам, доля россиян, получающих доход в «серой» зоне, сократилась до 30%.