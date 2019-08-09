Российский рыбак рассказал, как поймал сельдяного короля

Сельдяной король ранее не встречался в российских широтах Фото: Sandstein, wikipedia.org

Житель Приморского края Владимир Тарасов, который поймал сельдяного короля, рассказал, как шла экзотическая рыбалка. Одну из самых длинных в мире рыб приморец выловил 5 августа.

«Народ сбежался посмотреть. Глаза, как у ящерицы — двигаются. Было такое чувство, что она за тобой следит. Я такого никогда не видел, наверное, какой-то разум у рыбы есть», — приводит РИА «Новости» слова Тарасова.

После того, как все убедились, что рыба не представляет опасности, с ней начали фотографироваться, пояснил приморец. По его словам, некоторые собравшиеся хотели пожарить рыбу, но в итоге ее отпустили в море. «Это малек. Может, где-то его мама и папа были рядом», — предположил Тарасов.

Тарасов нашел сельдяного короля в бухте Паллада на косе Назимова в Хасанском районе Приморья, напоминает RT. Длина рыбы достигает 2,7 метра, вес — около шести килограммов. Ранее доктор биологических наук, ихтиолог Юрий Симаков в беседе с «URA.RU» заявил, что появление необычной для российских широт рыбы может указывать на скорое землетрясение и цунами.