В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в 2,5 месяца

Женщина смогла родить второго ребенка с помощью кесарева сечения (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Уральске (Казахстан) 29-летняя Лилия Коновалова родила дочь и сына с разницей в два с половиной месяца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

«Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Facebook.

Причиной необычной беременности стала анатомическая особенность организма женщины: у нее двойная матка. «Благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо», — заключили в Минздраве Казахстана. Второй ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.

Ребенок рождается живым в одном из 50 млн подобных случаев, уточняет агентство Nation News. За последние 60 лет зафиксировано чуть более 70 аналогичных ситуаций, сообщает телеканал 360.