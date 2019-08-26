Сябитова из «Давай поженимся» нашла плюсы в дефиците мужчин

Женщины начнут видеть в мужчинах тех, с кем можно построить семью Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Соведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что в дефиците мужчин есть положительные моменты. По словам телеведущей, в таком случае женщины начнут смотреть на мужчин как на партнеров для создания семьи.

«Если женщина хочет замуж, а мужчин не хватает, то тут есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что женщины перестанут, наконец, копаться и рассматривать мужчину как брендовое платье, будут смотреть на них как на тех, с которыми будет возможно построить семью. Так делали наши бабушки, и хуже не стало. Для мужчин же — больший выбор», — пояснила телеведущая агентству Nation News. Роза Сябитова также добавила, что дефицит мужчин наблюдался в России после Второй мировой войны, и тогда все равно удалось восстановить численность населения.

По данным Росстата, к 2036 году во всех регионах страны, кроме Чукотки, будет наблюдаться нехватка мужчин. К преобладанию женского пола приведут высокие риски смертности мужчин, полагают эксперты. Психолог и блогер Павел Жавнеров в связи с этим заявил «URA.RU», что российским женщинам не следует слишком придирчиво выбирать партнера при дефиците мужчин в стране.