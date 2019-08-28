Стало известно, что стало с бывшим кабинетом Путина в Смольном

После того, как Владимир Путин покинул свой кабинет, он не изменился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший кабинет главы государства Владимира Путина в Смольном практически не претерпел изменений. Об этом рассказал глава комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

«Кабинет председателя комитета по внешним связям [в должности которого в начале 1990-х работал Путин] остается прежним», — рассказал Григорьев газете «Петербургский дневник».

От первого владельца, впоследствии ставшего президентом России, в кабинете также осталась гравюра с изображением Петра Первого — она висит над столом председателя. Также там размещен Сертификат Дома Финляндии, подписанный Путиным и премьер-министром Финляндии, уточняет телеканал 360.

Владимир Путин работал на должности председателя комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) с 1991 по 1992 год. Создание комитета стало одним из первых распоряжений Анатолия Собчака на посту мэра города.