«Сургутнефтегаз» подешевел на 5% после заявления главы компании

Владимир Богданов (слева) снизил стоимость акций «Сургутнефтегаза» одним комментарием Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5% после заявления главы компании Владимира Богданова о причинах создания дочерней компании ООО «Рион». Ранее эта фирма стала причиной резкого скачка стоимости ценных бумаг нефтяной организации.

«Многие компании сейчас создают дочерние общества. Это [планы по инвестициям в акции „Сургутнефтегаза“] домыслы тех, кто хочет избавиться от акций, продать подороже», — объяснил Богданов Reuters и отметил, что у его компании есть много дочерних компаний и финансовых активов, которыми нужно «более грамотно» управлять.

30 августа эксперты обратили внимание на то, что «Сургутнефтегаз» учредил «дочку» ООО «Рион», которая, согласно данным ЕГРЮЛ, занимается вложением в ценные бумаги. Аналитики предположили, что через эту «дочку» «Сургутнефтегаз» будет влиять на рынок акций. На этом фоне акции головной компании подорожали на 20%.

Ранее сообщалось, что югорская компания могла бы занять второе место в списке крупнейших нефинансовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности в 2018 году с активами в 41,8 млрд евро. Международное агентство Moody’s объяснило, что не включило фирму в рейтинг, так как не покрывает ее своей деятельностью.