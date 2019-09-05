В число богатейших компаний Европы вошли две российские

«Газпром» и «Роснефть» также вошли в число крупнейших в мире компаний по версии Forbes Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Газпром» и «Роснефть» попали в число крупнейших нефинансовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности в 2018 году. Это следует из статистики международного рейтингового агентства Moody’s.

«Обе компании увеличили этот показатель по сравнению с 2017 годом, при этом „Роснефти“ удалось его почти удвоить», — сообщает РБК. Отмечается, что ликвидные активы «Газпрома» достигли 21,1 млрд евро, благодаря чему компания заняла седьмое место в рейтинге. «Роснефть» расположилась на девятой строчке с активами в 17,8 млрд евро. Однако в первом полугодии 2019 года данный показатель компании снизился, так как часть средств была направлена на погашение долга.

Возглавил рейтинг крупнейший в мире производитель нефти Saudi Aramco из Саудовской Аравии, чьи ликвидные активы равны 42,9 млрд евро. Также в ТОП-10 вошли автопроизводители Volkswagen и Daimler из Германии, Electricite de France и Total из Франции, нидерландский Royal Dutch Shell, британская BP и итальянская Eni.

Один из авторов рейтинга подчеркнул, что при составлении отчета не учитывался «Сургутнефтегаз», так как агентство оценивало только те компании, которые оно покрывает. Компания могла бы занять второе место в десятке, так как ее ликвидные активы в 2018 году достигали 41,8 млрд евро.

Ранее «Газпром» и «Роснефть» вошли в число крупнейших в мире компаний по версии Forbes. «Газпром» занял 40-е место, а «Роснефть» расположилась на 52-й строчке, передает RT.