На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 вандалов

Задержанные готовили массовое проникновение на режимный объект Роскосмоса Фото: Марина Молдавская © URA.RU

На режимном объекте госкорпорации «Роскосмос» — Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности — задержали 14 человек, готовивших незаконное проникновение на предприятие. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

«В результате организованного взаимодействия утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия <…> произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцать человек. Все задержанные лица были отправлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе добавили, что в ночь с 7 на 8 сентября «планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы до 50 человек». Задержанные, как уточнили в ведомстве, намеревались совершить ряд «вандальных действий по отношению к оборудованию» Центра.

Как писало «URA.RU», в начале июня на предприятии Роскосмоса было украдено оборудование, которое используют для обеспечение российской миссии на МКС электроэнергией. О том, были ли задержаны злоумышленники, проникшие в цех приборного производства Ракетно-строительной корпорации «Энергия», дополнительно не сообщалось.