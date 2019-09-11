Лоза придумал наказание Билану за «пьяный» концерт

Лоза раскритиковал коллегу по цеху Фото: личная страница Юрия Лозы в Facebook

Певец Юрий Лоза раскритиковал коллегу по цеху Диму Билана за выступление в Самаре на Дне города в нетрезвом виде. По мнению Лозы, исполнитель должен был осознавать, что нормально выступить на сцене после употребления спиртного он не сможет.

«Если он еще раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана», — цитирует Юрия Лозу РИА «Новости». Также артист подчеркнул, что «осадочек» у поклонников все же останется, даже несмотря на принесенные звездой извинений.

Правда, нашлись у Билана и сторонники. Так, на защиту певца встала телеведущая Марина Ермошкина, сообщает портал «Дни.ру».

«Меня всегда удивляло желание людей забросать камнями того, кто оступился. Даже если до этого человек славился исключительно добрыми поступками», — заявила телеведущая

Билан возмутил самарскую публику поведением на концерте в честь Дня города. После его выступления в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение Билана на праздник. Сам же певец при этом принес свои извинения.