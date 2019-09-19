Заворотнюк перевели из реанимации и принесли в палату важные документы

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк пришла в сознаниеФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Актрису Анастасия Заворотнюк перевели из реанимации в палату терапевтического отделения. В среду вечером врачи вывели ее из медикаментозной комы.

«Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Врачам, наконец, удалось вывести ее из критического состояния», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник. На данный момент отек мозга спал, актриса продолжает получать необходимое лечение.

Когда Заворотнюк пришла в себя, родственники принесли в палату «важные документы». В случае, если лечащий врач даст разрешение, актриса сможет изучить их содержимое, передает «Царьград».

Ранее пиар-директор звезды Марина Потапова сообщила журналистам, что в состоянии артистки появилась положительная динамика. На данный момент, звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит лечение в частной московской клинике. По информации российских СМИ, у Заворотнюк рак головного мозга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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