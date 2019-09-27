Бывший муж Поклонской обвинил женщин в домашнем насилии. «Ножом в спину, а ногой в пах»

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Иван Соловьев уверен, что женщины тоже участвуют в домашнем насилииФото: Nok8066 / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Экс-супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что женщины проявляют агрессию по отношению к детям и мужьям, поэтому нельзя говорить о домашнем насилии только в контексте мужчин.

«Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола», — заявил Соловьев в публикации на сайте деловой газеты «ВЗГЛЯД». Он также указал, что насилие над детьми в большинстве случаев совершают мамы, бабушки, тети.

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Юрист отметил, что нередко женщины используют детей как рычаг давления. При разводе дети достаются женщинам, хотя, по мнению Соловьева, в суде они зачастую могут просто оклеветать бывших супругов из-за того, что они их перестали устраивать.

Ранее стало известно, что Соловьев и Поклонская разорвали отношения. Перед этим депутат Госдумы заявила кардинальных о переменах в жизни, сообщает «Царьград». А общественный деятель при расставании рассказал, что в семье не может быть двух лидеров, передает «Национальная служба новостей».

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