Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) по делу сестер Хачатурян, убивших своего отца, закончена. Результаты подтвердили, что здоровью девушек был нанесен тяжкий вред.
«Специалисты БСМЭ [Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы] на основании всех проанализированных ими материалов, предоставленных для экспертизы, подтвердили диагнозы Кристины, Ангелины и Марии и определили вред, нанесенный их здоровью, как тяжкий», — передает ТАСС слова юриста одной из девушек Алексея Паршина.
Защитник уточнил, что судмедэксперты подтвердили, что психические расстройства, обнаруженные у сестер Хачатурян, стали следствием действий их отца Михаила. Также юрист подчеркнул, что результаты дополнительной экспертизы вновь показали, что «девушки находились в состоянии необходимой обороны».
В июле 2018 года Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны после убийства своего 57-летнего отца. По версии следствия, они убили его из-за систематических издевательств с его стороны.
Следственный комитет признал показания сестер Хачатурян правдивыми, пишет «Национальная служба новостей». Также в сети появилась переписка сестер Хачатурян с их отцом, в которой глава семьи угрожает им и пугает сексуальным насилием.
Позже появилось и видео, где отец наказывает дочерей за съеденные конфеты. При этом племянник Михаила Хачатуряна в интервью телеканалу 360 оправдал его действия и отметил, что «не увидел ничего плохого» на видео.