30 сентября 2019

Закончена экспертиза по делу сестер Хачатурян. Их здоровью был нанесен тяжкий вред

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский дом
Психические расстройства сестер Хачатурян стали следствием действий их отцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) по делу сестер Хачатурян, убивших своего отца, закончена. Результаты подтвердили, что здоровью девушек был нанесен тяжкий вред.

«Специалисты БСМЭ [Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы] на основании всех проанализированных ими материалов, предоставленных для экспертизы, подтвердили диагнозы Кристины, Ангелины и Марии и определили вред, нанесенный их здоровью, как тяжкий», — передает ТАСС слова юриста одной из девушек Алексея Паршина.

Защитник уточнил, что судмедэксперты подтвердили, что психические расстройства, обнаруженные у сестер Хачатурян, стали следствием действий их отца Михаила. Также юрист подчеркнул, что результаты дополнительной экспертизы вновь показали, что «девушки находились в состоянии необходимой обороны».

В июле 2018 года Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны после убийства своего 57-летнего отца. По версии следствия, они убили его из-за систематических издевательств с его стороны.

Следственный комитет признал показания сестер Хачатурян правдивыми, пишет «Национальная служба новостей». Также в сети появилась переписка сестер Хачатурян с их отцом, в которой глава семьи угрожает им и пугает сексуальным насилием.

Позже появилось и видео, где отец наказывает дочерей за съеденные конфеты. При этом племянник Михаила Хачатуряна в интервью телеканалу 360 оправдал его действия и отметил, что «не увидел ничего плохого» на видео.

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