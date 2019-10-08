Известный блогер усомнилась в правдивости слухов о болезни Заворотнюк

Информация о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк мало похожа на правду. Таким мнением поделилась блогер Лена Миро на своей странице в «Livejournal».
В доказательство своего мнения Лена Миро опубликовала свою интерпретацию фактов о болезни Заворотнюк, предупредив, что ее мнение может не совпадать с действительностью. Однако, по версии блогера, спад интереса к состоянию здоровья Анастасии Заворотнюк решили подогреть информацией о смерти актрисы, которую позже опровергли, а затем и вовсе начали писать о том, что актрису выписали из больницы.
Также Лена Миро вспоминает, что пару недель назад в СМИ появилась информация о полиорганной недостаточности у Заворотнюк. Блогер отмечает, что с таким диагнозом люди могут прожить всего пару дней, однако актриса еще жива. «Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было ещё в истории медицины», — замечает Лена Миро. В заключение она задается вопросом, какова вероятность того, что вскоре «мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова», у которого ранее, как писали СМИ, был ожог пищевода второй степени.
По некоторым данным, у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак головного мозга, однако эта информация официально не подтверждена. Сообщается, что Заворотнюк перенесла две операции, после чего медики приняли решение остановить лечение. Врач-онколог Игорь Долгополов предположил, что выписка Анастасии Заворотнюк из клиники может быть связана с неэффективностью лечения, передает «Утро.ру».