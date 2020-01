Западные СМИ оценили решение Путина отправить правительство Медведева в отставку

Иностранные журналисты отмечают, что Путин был недоволен работой Медведева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Западные журналисты бурно отреагировали на решение об отставке российского правительства. Некоторые СМИ предположили, что российский президент Владимир Путин убрал «непопулярного» премьера Дмитрия Медведева и объявил о конституционной реформе для сохранения власти в стране.

Американские журналисты из The Wall Street Journal, проведя опрос среди политических аналитиков, пишут о том, что «Медведев, возможно, был уволен Путиным, ставшим свидетелем крупнейших за почти десять лет уличных протестов этим летом, когда россияне ощутили на себе воздействие хронических экономических проблем и падение уровня жизни». Их коллеги из The New York Times считают, что российский лидер сбросил политическую элиту страны в пучину спекуляций своими предложениями о масштабных конституционных реформах, которые могут сохранить его контроль над страной на многие годы, пишет « Коммерсант ».

Американские журналисты теряются в ответе на вопрос, означали ли отставки в правительстве раскол в верхушке российской иерархии или были частью скоординированного, но пока еще неясного плана Путина по изменению политической системы страны.

Влиятельное британское издание The Guardian предполагает, что, разрешив парламенту выбирать кандидатов на пост премьер-министра, Путин тем самым ослабляет пост президента. Их коллеги из The Daily Mail пишут, что «Путин хочет перенести властные полномочия от президента премьер-министру, что ослабит позиции его преемника и позволит ему управлять страной в качестве премьер-министра без ограничений по времени…».

Neue Zuericher Zeitung из Цюриха (Швейцария) пишет, что решение Медведева уйти в отставку было заранее согласовано с Путиным. «Путин хочет создать [для Медведева] новую должность заместителя председателя Совета безопасности. Этот весьма влиятельный орган возглавляет сам президент. Отставка Медведева. как считают журналисты, стала „освобождением для Путина“: он избавляется от непопулярного премьер-министра, чьей зоной ответственности была социальная и экономическая политика».

Объявление о том, что правительство уходит в отставку, Дмитрий Медведев сделал сразу после послания Путина Федеральному собранию 15 января. На место Медведева президентом предложена кандидатура главы ФНС Михаила Мишустина.