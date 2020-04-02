Список необходимых товаров в России хотят расширить

В список хотят хотят добавить дезинфицирующие, моющие и чистящие средства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В список товаров первой необходимости хотят добавить дезинфицирующие, моющие и чистящие средства. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась ассоциация «Русбренд».

«Ассоциация производителей фирменных торговых марок „Русбренд“ предложила дополнить перечень непродовольственных товаров первой необходимости новыми наименованиями. Речь идет о таких категориях, как дезинфицирующие, а также чистящие и моющие средства, включая те, которые используются для туалетов и ванных комнат», — пишут «Известия». Это позволит предприятиям, которые специализируются на их выпуске, продолжить производство во время вынужденных карантинных выходных.

Представители бизнес-сообщества в письме также отмечают, что в условиях пандемии коронавируса наблюдается повышенный спрос на товары для санитарной обработки. На сегодняшний день они в достаточном количестве есть на полках магазинов, но в ближайшее время они могут исчезнуть с прилавков.

Ранее в правительстве РФ утвердили новый список непродовольственных товаров первой необходимости. Новый список насчитывает 23 позиции. В него вошли туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, зубная паста, туалетная бумага и антисептик для рук.