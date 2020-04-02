Власти России ввели новые правила оформления больничных для пожилых на самоизоляции

Пожилые люди будут обязаны вернуть выплаты за нарушение карантина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пособия по временной нетрудоспособности и больничные для граждан старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, будут выплачиваться по месту регистрации страхователя. Об этом говорится в постановлении правительства об утверждении новых правил по выплатам.

«Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется территориальными органами Фонда [социального страхования Российской Федерации] по месту регистрации страхователя», — говорится в документе.

Документ также утверждает новые временные правила, в соответствии с которым будут оформляться листки нетрудоспособности и осуществляться выплаты. Правила распространяются на граждан, которые соблюдают режим изоляции по месту жительства или месту пребывания, в том числе и в загородных домах. Исключение составляют сотрудники, переведенные на дистанционный режим работы и те, кто находится в оплачиваемом отпуске. Если режим самоизоляции был нарушен, то застрахованные лица обязаны будут возместить полученные средства.

Ранее в Москве был введен режим общей самоизоляции. Покидать квартиру жители столицы могут только в экстренных случаях, напоминает RT.