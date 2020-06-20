В Кремле сообщили, когда Польша станет угрозой для России

Дмитрий Песков оценил угрозу состороны Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Польша может стать угрозой для России только в том случае, если в ней будет расположена база НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас», — сделал заявление Песков. Он отметил, что «дрейф военной инфраструктуры НАТО» в сторону границ РФ «нежелателен и опасен». В связи с этим россии приходится предпринимать меры, чтобы гарантировать себе безопасность, пишет RT.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что что Россия ведет агрессивную международную политику. По его словам. он готов наладить диалог с Москвой, но прежде Кремль должен изменить свою внешнюю политику.