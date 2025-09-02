В Европе захотели принять переговоры по Украине

Келлер-Суттер: Швейцария готова дать площадку для переговоров по Украине
Швейцария готова стать площадкой для установления мира между Россией и Украиной
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Швейцария выразила готовность провести у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если в этом возникнет необходимость. Об этом сообщила президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

«Швейцария готова поддержать поиск мирного решения, в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой. И если дойдет до этого, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве», — заявила Келлер-Суттер. Об этом она сообщила в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Цитата по РИА «Новости».

Мерц со своей стороны назвал Женеву оптимальным местом для заключения соглашения о прекращении огня. Он добавил, что планирует повторно предложить этот вариант во время встречи стран коалиции, заинтересованных в урегулировании украинского конфликта, которая состоится 4 сентября.

По информации Келлер-Суттер, советник по национальной безопасности Швейцарии поддерживает контакты с представителями обеих сторон конфликта, в том числе с Россией. Кроме того, вопрос о возможных переговорах обсуждался во время визита главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Швейцарию на прошлой неделе. Аналогичная тема поднималась и в начале августа на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

