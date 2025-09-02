ВС РФ захватили натовское оружие у уничтоженных в ДНР боевиков «Азова»*

Российские войска уничтожили 17 бойцов группировки «Азов»*
Российские войска уничтожили 17 бойцов группировки «Азов»*
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили 17 националистов из формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) и захватили крупную партию оружия и боеприпасов производства стран НАТО. Об этом сообщили российские силовые структуры.

«Захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики», — сообщил источник РИА Новости. В ведомстве уточнили, что среди ликвидированных были бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Также были уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

Ранее российские военные уже уничтожали крупные группы боевиков «Азов» на краснолиманском направлении. В районе сел Карповка, Среднее, Шандриголово и Дерилово были ликвидированы 50 бойцов ВСУ и восемь единиц бронетехники, включая бронемашины MaxxPro американского производства.

* Террористическая организация, запрещенная в России

